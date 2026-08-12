Veranstaltungen für das Stadtjubiläum melden

Noch bis zum 6. September können Vereine, Institutionen und Einrichtungen ihre Veranstaltungen für das Paderborner Stadtjubiläum melden, damit sie im offiziellen Jubiläumsprogramm aufgeführt werden. Daran erinnert das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn, das gemeinsam mit dem Kulturamt und dem Verkehrsverein die Feiern zum 1250 Bestehen Paderborns koordiniert und eigene Veranstaltungen beisteuert. „Wir wollen die ganze Breite der Veranstaltungen zum Stadtjubiläum abbilden, deshalb ist es uns wichtig, hieran noch einmal zu erinnern“, so Bürgermeister Stefan-Oliver Strate.

Um Synergien bei der Erstellung des Programmheftes zu nutzen, wird der Online-Veranstaltungskalender auf www.paderborn.de die Grundlage für das Printmedium zum Stadtjubiläum bilden. Alle Veranstaltungen, die dort bis zum Redaktionsschluss eingetragen und mit der Kategorie „Stadtjubiläum“ versehen wurden, werden dann automatisch ins Jubiläumsprogramm aufgenommen. Darüber hinaus werden diese Termine dann auch direkt im Veranstaltungskalender auf der Jubiläumsseite www.paderborn1250.de veröffentlicht.

Wer bereits einen Zugang zum städtischen Veranstaltungskalender hat, kann dies bequem darüber tun. Sollte noch kein Veranstalterzugang vorhanden sein, kann dieser ganz unkompliziert über diesen Link beantragt werden. Der eigene Zugang hat den Vorteil, dass der Eintrag jederzeit selbst angepasst werden kann. Natürlich können die Infos auch direkt an veranstaltungen@paderborn.de geschickt werden.