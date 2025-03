Two Moons – Sebastian Gahler

Der Düsseldorfer Pianist, Keyboarder und Komponist Sebastian Gahler (Foto: Fabian Sturtz) entführt mit seinem gefeierten Quartett “Two Moons” in die surreale Welt des japanischen Bestseller-Autors Haruki Murakami. Diese ungewöhnliche Begegnung versteht sich als dialogische Resonanz auf die zahlreichen musikalischen Anspielungen in Murakamis Texten. Meisterhaft gestaltet die Band mit spannungsreichen Rhythmen und vielfältigen musikalischen Facetten einen magischen Realismus der besonderen Art! Ob als Arrangement eines Beatles-Klassikers, im Modus des Slow Blues, als grooviger Nu-Jazz oder in Form von Swing-Interpretationen, die an die frühe Blue-Note-Ära erinnern: Sebastian Gahler, der sein Jazz-Studium an der Musikhochschule Köln absolvierte und mit Auszeichnung abschloss, präsentiert uns mit Denis Gäbel (Saxophon), Matthias Akeo Nowak (Bass) und Ralf Gessler (Schlagzeug) einige der besten deutschen Jazzmusiker.

Das Konzert am 8.3. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io