Abtreibung ist auch heute noch mit § 218 ein Strafrechtsbestand. Dieser wird aber unter bestimmten Voraussetzungen nicht strafrechtlich verfolgt. Kaum ein Paragraph ist so umstritten wie dieser. Jetzt kommt wieder neue Fahrt in die Diskussion um den § 218. Auslöser dafür ist das Gutachten einer Expert:innenkommission, das von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde. Diese Kommission empfahl im April 2024 die Entkriminalisierung von Abtreibung. Eine erste Diskussion im Dezember 2024 im Bundestag brachte kein Ergebnis. Wie geht es weiter?

Im Rahmen des Weltfrauentages greift der Förderverein pro familia das Thema auf.

Die Veranstaltung beginnt mit dem 2021 in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneten Film „Das Ereignis“: Die Studentin Anne wird als Folge einer Affaire ungewollt schwanger. Ein vorzeitiger Schwangerschaftsabbruch ist in Frankreich der 1960er Jahre strafbar. Anne hat keine andere Wahl als allein auf sich gestellt für ihr Recht auf Selbstbestimmung zu kämpfen.

Im Anschluss an den Film findet eine Podiumsdiskkussion zur aktuellen Debatte um den §218 mit Vertreterinnen von SPD, CDU, Grünen und Linken statt.

Die Filmvorführung am 10.3. im Pollux startet um 18 Uhr.

Hier gibt es Tickets