Umbra Ensemble

Die vier Musikerinnen des Ensembles Umbra aus Island verbindet die Idee, einen unverwechselbaren Klang aus der Verbindung von neuer und alter sowie traditioneller Musik zu schaffen. Letztere holen sie aus archivierten historischen Tonbandaufnahmen, Sammlungen und Büchern. Das Repertoire des Ensembles umfasst spirituelle und weltliche mittelalterliche Melodien sowie traditionelle Lieder in eigenen Arrangements, darüber hinaus zeitgenössische Musik aus Island. Ein besonderes Augenmerk richten sie auf die Rolle und die Erfahrungen von Frauen.

Gefördert vom Kultursekretariat NRW

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst: „Pay what you want!“ (Eintritt frei mit dem AStA-Kulturticket.)

Das Konzert am 11.5. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.