Die Künstlerinnen Claudia Brieske und Franziska Baumann führen am 13. Mai um 16 Uhr gemeinsam mit der Kuratorin Christiane Ruhmann durch die Ausstellung im Diözesanmuseum. Sie geben Einblicke in die Entstehung der Werke und in die Konzeption der Ausstellung. Die Teilnehmer:innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aktiv am Gespräch zu beteiligen.

Kosten: Eintritt zzgl. 5,- €

Anmeldung erforderlich: 05251/1251400 oder museum@erzbistum-paderborn.de