44. Paderborner Puppenspielwochen

Die Puppenspielwochen vom 7. bis 22. März bieten Programme für alle Altersgruppen: Sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche und Kinder verschiedener Altersgruppen ist etwas dabei. Es spielen Figurentheater aus Lübeck, Luxemburg, Göttingen, Halle (Westfalen), Warburg von der Südlichen Weinstraße und aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens. Paderborn wird durch den Puppenspieler Robert Husemann vertreten.

Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten statt: Paderhalle (Hinterbühne), Forum St. Liborius, Burgsaal der Wewelsburg, Deelenhaus, Kulturwerkstatt und Naturkundemuseum.

Für Erwachsene stehen die Oper „Der Barbier von Sevilla“ und ein Stück über äußere und innere Emigration währen der NS-Zeit („… und konnten es einfach nicht fassen“ – Foto: Theater Töfte) auf dem Programm.

Für Kinder gibt es „Pinocchio“ mit Live-Musik, Märchenspiele (Die Bremer Stadtmusikanten), das Fingerhandschuhtheater von der Kitzelspinne und viele Kinderbuch-Adaptionen (Lykke Eira, Lieselotte macht Urlaub, Kleiner Eisbär, Das große Buch der Wünsche) und natürlich Robert Husemanns beliebte Kasper-Klassiker (Großmutters neues Kleid, Bobby hat Bauchweh, Die neugierige Prinzessin)

Den Vorverkauf übernimmt das Paderborner Ticket-Center am Königsplatz, Tel. 05251/299 750. Es wird dringend empfohlen, sich Eintrittskarten im Vorverkauf zu sichern, denn die Zuschauerzahlen sind begrenzt. Bei Veranstaltungen des Kulturamtes erhalten Studierende der Uni Paderborn an der Tageskasse mit dem AStA-Kulturticket freien Eintritt, sofern noch Karten verfügbar sind.

Alle Detail-Informationen finden sich im Internet unter www.paderborn.de/puppenspielwochen