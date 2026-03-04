Die gibt es noch? Aber ja doch! Auch 2026 ist die HenkersMahlzeit (Foto: Harald Morsch) weiterhin unterwegs mit ihrem eigenwilligen, unverwechselbaren westfälischen World Folk. Nun hat die Band beschlossen, dass es höchste Zeit ist zu feiern und lädt herzlich zur 41,5-jährigen Jubiläumsfeier. Nicht schlecht für eine Band, die nach eigenen Angaben ihren ersten öffentlichen Auftritt bereits 1618 beim zweiten Prager Fenstersturz hatte und in ihrer heutigen Besetzung seit dem Hambacher Fest 1832 zusammen musiziert. Irgendwann um 1980 soll sich die zuvor fahrende Truppe im Paderborner Land niedergelassen haben. Seitdem begeistert sie das hiesige Publikum mit einer ebenso unerhörten wie unterhaltsamen Mischung aus alten deutschen Volksliedern und Tänzen – die allerdings manchmal nicht alt und manchmal auch nicht ganz deutsch sind. Ausgefeilte Arrangements, die auch mal Anleihen im Jazz, Blues, Cajun und der Klassik haben, sprengen dabei immer wieder die Grenzen des traditionellen Folk. Gepaart mit viel Spielfreude und Humor ist das der unverwechselbare Stil der „HenkersMahlzeit“.

Und weil am 8. März Weltfrauentag ist, gehen sämtliche Erlöse des Abends an das Frauenhaus Salzkotten.

Das Konzert am 7.3. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt kostet 22,- Euro (ermäßigt 15,- Euro).

Tickets gibt es unter https://deelenhaus.ticket.io/