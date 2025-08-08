70er Jahre Büroalltag und Die Suche nach dem eigenen Glück

Die Freilichtbühne Bökendorf e.V. kehrt aus der Sommerpause zurück. Mit den diesjährigen Produktionen begeisterte sie schon über 15.000 Menschen. An diesem Wochenende startet der Theatersommer 2025 in die zweite Saisonhälfte und es sind noch einige Tickets verfügbar.
Im Familienstück Der gestiefelte Kater traut der Müllersohn Hans seinen Augen kaum. Sein Kater kann sprechen und hat einen kühnen Plan: Mit einem Paar Stiefel und einer großen Portion Selbstbewusstsein will er Hans zu Glück und Wohlstand verhelfen. Auf zwei Beinen und mit cleveren Ideen zeigt der Kater, dass mit Mut, Verstand und ein wenig Magie alles möglich ist.
Dolly Partons Broadwaymusical 9 to 5 (Foto: Björn Leisten) erzählt die Geschichte von Violet, Judy und Doralee, die genug von ihrem selbstherrlichen und sexistischen Chef haben. Aus einem zunächst harmlosen Tagtraum entwickelt sich ein kühner Plan, der nicht nur ihr Leben, sondern auch den Büroalltag komplett verändert. Mit viel Witz, überraschenden Wendungen und kraftvoller Musik bietet das Musical einen unterhaltsamen Abend voller Freundschaft, Aufbegehren – und einer Prise Romantik.
Alle Termine und Tickets unter freilichtbuehne-boekendorf.de