Wenn Blut fehlt, zählt jede Sekunde

Ein Kind nach einem Fahrradunfall, eine Mutter nach einer komplizierten Geburt, ein Krebspatient mitten in der Therapie – sie alle sind auf Blutspenden angewiesen. Doch gerade in der Urlaubszeit fehlen viele Spenderinnen und Spender. Krankheiten und Unfälle machen aber keine Pause. Deshalb ruft Landrat Christoph Rüther gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz zu einer besonderen Blutspendeaktion auf. Am Mittwoch, den 20. August 2025, kommt das DRK mit einem Blutspendemobil in den Haxterpark in Paderborn. Zwischen 14 und 18 Uhr können alle gesunden Menschen ab 18 Jahren Blut spenden. Ein gültiger Personalausweis genügt.

Um Wartezeiten zu vermeiden und die Abläufe so sicher wie möglich zu gestalten, wird um eine Terminreservierung unter www.blutspende.jetzt gebeten.

Neben der klassischen Blutspende besteht an diesem Tag auch die Möglichkeit, sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen. Diese Art der Spende ist für Leukämie-Patienten oft die letzte Hoffnung. Die Typisierung ist ganz einfach: Wer zwischen 18 und 40 Jahre alt ist, kann bei der Blutspende ein zusätzliches Röhrchen Blut für die Analyse abgeben. Wer bereits typisiert ist, braucht dies nicht erneut zu tun.

(Foto: Landrat Christoph Rüther und Oliver Kraatz, zweiter Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Paderborn)