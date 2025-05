Nao, Olm und Melek sind schon immer beste Freund:innen. Sie machen alles zusammen. Ein eingespieltes Team. Zu dritt. Alles läuft super. Immer. Zumindest bis zu dem Tag, als Olm plötzlich nicht mehr richtig spielen will und stattdessen anfängt zu buddeln. Und gar nicht mehr damit aufhört. Während Olm sich immer tiefer einbuddelt, kippt die Stimmung, und alles droht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Aber dann machen sich Nao und Melek auf die Suche und folgen ihrem Freund in den dunklen Tunnel …

Clara Leinemann (*1994) arbeitet als Autorin für Prosa- und Dramentexte in Berlin. Ihr Debütstück „Fledermops“ brachte ihr eine Nominierung für den Berliner Kindertheaterpreis 2021 ein. „Buddeln“ wurde 2023 mit dem 26. niederländisch-deutschen Kinder- und Jugenddramatikerinnenpreis ausgezeichnet und erzählt auf fantasievolle, berührende und erstaunlich leichte Art von tiefer Traurigkeit und der Suche nach Licht am Ende des Tunnels.

Ab 8 Jahren.

Die Aufführungen am 11. und 17.5. beginnen um 15 Uhr.

Tickets: https://theater-paderborn.de