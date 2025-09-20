In einer alten Steinmauer inmitten einer schönen Wiese lebt eine Feldmausfamilie. Weil der Winter vor der Tür steht, machen sich die kleinen Mäuse eifrig daran, verschiedene Köstlichkeiten für ihre Vorratskammer zu sammeln. Sie arbeiten Tag und Nacht – alle, bis auf Frederick. Statt flink wie die anderen von einer Nuss zur nächsten zu huschen, sitzt er scheinbar nur herum. Frederick sammelt Erstaunliches, etwas, das zunächst einmal keine hungrigen Mäusemägen füllen kann, aber dennoch überlebenswichtig ist.

Die bekannte Mäuse-Geschichte über die Kraft der Fantasie wird in dieser Version des Landestheaters Detmold begleitet von den warmen Tönen der Tuba. Im tiefsten aller Blechblasinstrumente hätte locker eine Mäusegroßfamilie Platz zum Überwintern – warm und irgendwie poetisch, genauso wie Frederick es sich wünschen würde.

Die Aufführung am 26.9. beginnt um 16 Uhr.

Eintrittspreis 7,- Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

(Foto: M. Lontzek)

www.landestheater-detmold.de