VoNo – Peace

Das schwedische Vokalensemble VoNo (Foto: Christian Fischer & Josef Sjöblom) hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Darbietungen sein Publikum emotional und persönlich zu berühren. Die zwölf Sängerinnen und Sänger sowie die künstlerische Leiterin Lone Larsen sind musikalisch im klassischen Chorrepertoire verwurzelt und erweitern das mit Improvisation und kreativer Zusammenarbeit zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis. Mit großer Spielfreude gehen VoNo neue Wege und vereinen Spielfreude mit professionellem Können.

Das Konzert am 23. September in der Abdinghofkirche beginnt um 19.30 Uhr.

https://vono.se