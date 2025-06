Was wäre, wenn das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in Deutschland, sondern in der Türkei stattgefunden hätte? Wenn deutsche Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter geholfen hätten, die Türkei wieder aufzubauen – und nicht umgekehrt? Klaus Gruber kommt dank eines Anwerbeabkommens zwischen der Türkei und Deutschland aus Stuttgart nach Istanbul. In der Hoffnung auf ein besseres Leben findet er in der blühenden Metropole Istanbul Arbeit. Doch die Ankunft gestaltet sich schwieriger als gedacht: die fremde Sprache, die fremde Kultur und die Menschen, die nicht immer freundlich sind, machen das Leben in der neuen Heimat zu einer Herausforderung.

In Szenen auf Deutsch und Liedern auf Türkisch erzählt „Istanbul“ eine tragikomische Geschichte von der Suche nach Glück, Liebe und Heimat. Die Lieder Sezen Aksus, der Begründerin und Grande Dame des türkischen Pop, verleihen dem Abend eine wunderbare Leichtigkeit, aber auch eine nostalgische Sehnsucht nach Ferne, Heimat und Ankommen.

Termine und Tickets: https://theater-paderborn.de