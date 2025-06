Die Momente nach einer gemeinsamen Mahlzeit, in denen das Beisammensein nicht endet, sondern sich verdichtet. Ein Zustand zwischen Sättigung und Austausch, Alltag und Intimität – wenn sich Gespräche entfalten, Gedanken zirkulieren und Gemeinschaft entsteht. Ein stilles Manifest für das, was geschieht, wenn Menschen wirklich beieinander sind. Dieses tief verankerte Ritual spanischer Alltagskultur bildet den thematischen Ausgangspunkt der Ausstellung. Unter dem Titel „En la Sobremesa“ zeigen Marcella Abdalla, Lina Kaliske, Maite Lea Reuter, Luca Tom Scholz und Sofia Thalmann Arbeiten, die während ihres Aufenthalts im Rahmen des Molino-Winkler-Stipendiums der Universität Paderborn im Sommer 2024 entstanden sind. Zwei Monate lang lebten und arbeiteten sie in der Molino, einer alten Wassermühle in den andalusischen Bergen.

Installationen, Grafiken, Malereien, textile Objekte sowie fotografische und intermediale Arbeiten verhandeln Themen wie Gemeinschaft, Erinnerung, Raum und Atmosphäre. Das Klima, die Topografie und kulturelle Vielschichtigkeit Andalusiens sind dabei auf subtile Weise in die Werke eingeschrieben. Der Ort ist nicht nur Kulisse, sondern Resonanzraum künstlerischer wie sozialer Erfahrung.

En la Sobremesa ist eine Einladung zur Teilhabe. Eine Haltung, die kollektives Arbeiten als wertvolle Praxis begreift.

Vernissage: 13. Juni, 20 Uhr

https://raumfuerkunst.de