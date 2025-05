Bei Tohuwabohu dreht sich alles um die Welt der Gefühle – die großen, überschäumenden, die kleinen, zarten, sanften, schönen, schweren, schwierigen, die geliebten und gern gefühlten – und auch die weniger erwünschten, wie zum Beispiel die Wut. Die Spielfläche ist in zwei Hälften geteilt und assoziiert eine Mischung aus moderner Kinderzimmer-Optik und 1970er Jahre Kuschelcouch-Ambiente. Die Tänzerin und Performerin Moonjoo Kim bewegt sich in spannenden und leichtgängigen Szenen zwischen der „dunklen“ und der „hellen“ Welt hin und her.

Eintrittspreis 7 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Die Aufführung am 23.5. in der Paderhalle beginnt um 16 Uhr.

https://claudiakueppers.de