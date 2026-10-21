Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Heinz Nixdorf MuseumsFourm (HNF) findet am Samstag, 24. Oktober von 10 bis 18 Uhr ein Tag voller Medienliebe statt.

5.000 Jahre Geschichte der Informationstechnologie erzählen auch zugleich eine Geschichte der Medien – von den ersten Schriftzeichen über Buchdruck, Computer und Internet bis hin zu sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz. Medien prägen dabei Kommunikation, Lernen, Spielen und die Wahrnehmung der Welt.

Medienliebe ist eine Kooperation des Heinz Nixdorf MuseumsForum und des Bildungsbüros Kreis Paderborn. Gemeinsam laden die Partner dazu ein, Mediengeschichte zu entdecken und Medienkompetenz auf kreative und vielfältige Weise zu erleben. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein spannendes Programm: Retro-Gaming und E-Sports, barrierefreies Gaming, Making und Robotik, Streetart, Spielekultur am Brett oder mit Karten sowie digitale Gesundheitskompetenz laden zu einem ereignisreichen Tag ein. Dabei erhalten sie spannende Einblicke in die Mediengeschichte und das Erleben der Medien mit allen Sinnen.

Der Eintritt ins gesamte HNF ist an diesem Tag frei.

Weitere Informationen auf www.hnf.de/30-jahre-hnf