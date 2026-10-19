Gewinn oder Gewissen?

Die Nachhaltigkeitsringvorlesung UPB for Future der Universität Paderborn freut sich auf eine Reihe spannender Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, die für die Öffentlichkeit kostenlos besuchbar sind.

Am 22.10. um 16 Uhr im Hörsaal L1 öffnet die Reihe mit Sara Nuru (Foto: Sonja Glasder). Die Gründerin von nuruCoffee und nuruWomen nimmt uns mit auf die Reise von „Germany’s Next Topmodel“ hin zur Sozialunternehmerin. Ihr Vortrag dreht sich um die Frage: Wie verbinden wir wirtschaftlichen Erfolg mit echter gesellschaftlicher Wirkung? Sie zeigt, wie aus einer unternehmerischen Idee ein Modell entstanden ist, das wirtschaftliches Handeln mit sozialer Wirkung verbindet. Dabei geht es um faire Wertschöpfung, wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen und die Frage, wie unternehmerisches Handeln zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe beitragen kann. Eine Keynote über Unternehmertum, soziale Nachhaltigkeit und die Frage, wie wir wirtschaftlichen Erfolg definieren, nicht nur durch Wachstum, sondern auch durch Wirkung.

Weitere Informationen: https://www.uni-paderborn.de/lehre/lehren/upbforfuture/veranstaltungsansicht/unternehmertum-neu-denken