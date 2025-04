Künstliche Intelligenz verstehen und benutzen

„KI für Einsteiger – den sicheren Umgang mit KI-Assistenten wie ChatGPT erlernen“ – so lautet der Titel eines Kurses der Paderborner vhs, der am Dienstag, 6. Mai, startet und für den noch freie Plätze verfügbar sind.

Inzwischen gibt es für Computer und mobile Endgeräte viele kleine Helferlein, die künstliche Intelligenz nutzen und die für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt werden können. Wie funktioniert aber diese sogenannte KI und wie können die angebotenen Zugänge zu KI-Werkzeugen sinnvoll genutzt werden? Die Teilnehmer:innen lernen Schritt für Schritt am Beispiel von ChatGPT, wie sie mit KI sprechen und wie sie sinnvolle Antworten erhalten können. Der Kurs ist praxisorientiert und ermöglicht ein intensives Ausprobieren in sicherer Umgebung.

Anmeldungen sind unter Tel. 05251/8814300 oder online über die Webseite www.vhs-paderborn.de möglich.