Aktionswochen gegen Rassismus

Unter dem Motto „100% Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“ der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus hat das DemokratieBüro „Vielfalt lieben“ im Kreis Paderborn zusammen mit der ADA – Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit im Caritasverband Paderborn e.V. auch in diesem Jahr wieder viele verschiedene Veranstaltungen zusammengestellt.

Die Paderborner Aktionswochen beginnen mit der Auftaktveranstaltung am 16. März um 17 Uhr in der Stadtbibliothek. Neben den Grußworten gibt es eine Podiumsdiskussion, bei der verschiedene Bündnisse aus dem Kreis Paderborn über das Thema der Aktionswochen und ihre Arbeit in diesem Zusammenhang sprechen, moderiert von Matthias Zimoch und Nadine Dubberke von der Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit.

Das bunte Programm beinhaltet Workshops, Talks, Lesungen, Stadtrundgänge, Musik, Sport und vieles mehr. „Wie jedes Jahr wurde ein wunderbar vielfältiges und einzigartiges Programm von unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren aus dem Kreis Paderborn zusammengestellt. Sie machen damit deutlich, wie wichtig das Thema 100% Menschenwürde den Menschen hier im Kreis Paderborn ist.“ freut sich Kirsten John-Stucke, Leiterin des Kreismuseum Wewelsburg und Mitveranstaltende. Die Veranstaltungen werden außerdem ergänzt durch vier Ausstellungen, die an verschiedenen Orten im Kreis Paderborn besucht werden können.

Neu dabei ist in diesem Jahr unter anderem ein Stadtrundgang im Rollstuhl, bei dem Paderborn an einem Nachmittag ganz neu erlebt werden kann. Kinder sind erneut zu einem Sportangebot in den Ahorn-Sportpark eingeladen oder können sich in der Kinderbibliothek an zwei Nachmittagen Geschichten zu den Themen „Freundschaft“ und „Mitbestimmung“ anhören. Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, zum Abschluss der Aktionswochen auf einer offenen Bühne wieder selbst aktiv und kreativ werden. „Wir freuen uns über so viele lokale Partnerinnen und Partner, die auch in diesem Jahr wieder einzigartige Programmpunkte auf die Beine stellen. Ohne diese Kooperationen und das Engagement an vielen verschiedenen Stellen wäre das vielfältige Angebot nicht möglich.“, so Dina Peppmöller, die als Teil des DemokratieBüros die Wochen mitorganisiert hat.

Das komplette Programm ist unter www.vielfalt-lieben.de zu finden. Dazu gibt es umfassende Informationen auf Instagram @vielfalt_lieben_pb.de. Viele Veranstaltungen brauchen eine Anmeldung.

(Foto v.l.: Patrik Brummer und Matthias Zimoch, ADA – Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit im Caritasverband Paderborn e.V.; Kirsten John-Stucke (Museumsleiterin Kreismuseum Wewelsburg) und Dina Peppmöller (DemokratieBüro Kreis Paderborn)