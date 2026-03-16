Die Kawaii Kulturreihe geht in die nächste Runde – und diesmal wird es mediterran. Zu Gast ist die charismatische Sängerin Antonietta Guarro, die mit ihrer unverwechselbaren Stimme, italienischem Temperament und großer Bühnenpräsenz ihr Publikum begeistert. Mit Klassikern der italienischen Musikgeschichte, modernen Interpretationen und ganz viel Gefühl bringt sie die Sonne Italiens direkt nach Paderborn.

Präsentiert wird der Konzertnachmittag vom Paderborner Kulturverein Tonika e.V., der erneut für ein hochwertiges musikalisches Erlebnis sorgt.

das Konzert am 18.3. im Restaurant Kawaii im Modehaus Klingenthal beginnt um 15 Uhr.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Reservierung empfohlen unter info@kawaii-restaurant.de.

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