Karina Pauls: Von Raum zu Raum

Architektonische Räume stehen in den Arbeiten von Karina Pauls häufig am Anfang eines künstlerischen Prozesses, der Zeichnung, Druckgrafik, Collage und Skulptur umfasst. Dabei finden Übersetzungen aus dem Dreidimensionalen in die Zeichnung und in die Druckgrafik, und aus der Druckgrafik in die Skulptur statt. Aber auch das Material und die vertrauten Verfahren der Bearbeitung sind Impulsgeber für neue Formfindungen in der Skulptur.

Die Ausstellung wir am Freitag, 20. März 2026, um 19 Uhr im Kunstverein Paderborn am Kamp 13 eröffnet. In die Arbeiten führen Svenja Langer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Paderborn, und Karina Pauls in einem Eröffnungstalk ein. Die Ausstellung ist im Anschluss bis zum 10. Mai geöffnet.

www.karinapauls.de