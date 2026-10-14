Beim Apfelfest auf dem Vauß-Hof am 17. und 18. Oktober in Scharmede (Cerisy-Platz 2 ) macht die mobile Obstpresse der Saftjäger wieder leckeren Saft aus mitgebrachtem Obst. Je nach Sorte und Reife werden aus 100 kg Äpfeln 60 bis 70 Liter Saft. Um Wartezeiten zu vermeiden ist eine Anmeldung unter saftjaeger.de erforderlich! Rund um den Apfel dreht es sich auch jedes Jahr am Stand der Pomologin Lissy Mihaly, die mitgebrachte Äpfel bestimmt. Pro Apfelsorte sollten dazu 5 besonnte Früchte ohne Wurm mitgebracht werden. Darüber hinaus erwartet die Besucher:innen ein großer Kunsthandwerkermarkt mit regionalen, ökologischen und nachhaltigen Produkten, altes Handwerk zum Zuschauen und Selbermachen. Außerdem auf dem Programm: Aktionen für Kinder, Live-Musik (u.a. von KlezzJazz und a.mie), SkyFly Vertikaltuch-Show u.v.m. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit dem Café der Solidarischen Landwirtschaft, Feuerwaffeln, Grill und Gulasch vom Vauß-Hof, Linsenmanufaktur und Zimtschneckerei.

Los geht es an beiden Tagen um 12 Uhr.

https://vausshof.de/apfelfest/