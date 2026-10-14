Klang. Ton. Papier.

Nach ihrem Kooperations-Debüt im Jahr 2023 finden sich die drei Künstlerinnen Antje Wenzel, Claudia Schweser, Beate Wiethoff zu einem zweiten gemeinsamen Ausstellungs-Projekt zusammen. Dabei treffen ganz eigene künstlerische Ausdrucksformen aufeinander, so dass schließlich eine Vernetzung der Elemente Klang, Ton und Papier entsteht.

Beate Wiethoffs großformatige Bilder aus Wellpappe sind gekennzeichnet durch die Techniken des Aufklebens und Abreißens. Linien werden freigelegt und an anderer Stelle versteckt. Es entstehen auf diese Weise mehrschichtige Oberflächen ihrer Arbeiten. Farbliche Akzentuierungen verstärken dabei den reliefartigen Charakter ihrer Bilder.

Claudia Schwesers Arbeiten entstehen aus einer Porzellanmasse. Als gelernte Keramikerin ist sie zunächst dem Gefäß als umschließende Form verpflichtet. Fast alles wird auf der Töpferscheibe gedreht, später verformt und einzelne Bestandteile zu einer Einheit montiert.

Antje Wenzel nimmt als Musikerin einen klanglichen Bezug auf diese Arbeiten. Sie sampelt typische Arbeitsgeräusche, die beim Arbeiten mit den Materialien Ton und Wellpappe entstehen, um sie zu einer Sound-Collage zu verarbeiten. Auf diesem Wege transformiert sie Aussage und Charakter der Arbeiten von Wiethoff und Schweser und schafft den klanglichen Kosmos dieser Ausstellung.

Die Ausstellung wird am 17.10. um 18 Uhr im Forum Junger Künstler im Gewölbesaal Schloß Neuhaus eröffnet.

Öffnungszeiten (bis 31.10.): Di. bis Sa.: 15 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage: 11 bis 18 Uhr