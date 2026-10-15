Mit Sue Turner erwartet die Besucherinnen und Besucher ein musikalischer Nachmittag voller Soul, Rhythm & Blues. Gemeinsam mit ihrem Gitarristen interpretiert sie Klassiker und moderne Songs mit viel Gefühl, Leidenschaft und einer ausdrucksstarken Stimme. Mal sanft und gefühlvoll, mal kraftvoll und energiegeladen – Sue Turner verbindet musikalische Qualität mit einer besonderen Nähe zum Publikum und schafft eine Atmosphäre, die zum Genießen, Zuhören und Mitfühlen einlädt.

Das Konzert am 21.10. im KAWAII Restaurant im Modehaus Klingenthal beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Präsentiert in Kooperation mit dem Paderborner Kulturverein Tonika e.V.

https://sues-soul-therapy.jimdosite.com/