Domfestspiele Paderborn

Los geht es am 16. und 17. August mit »Cinderella – die 80er Jahre Show«. Die legendären 80er und die unsterbliche Geschichte des Aschenputtels in einer Musical-Story vereint: Der König ist »Under Pressure«, denn die Suche nach einer geeigneten Schwiegertochter entwickelt sich zum »Thriller«, zumal der heiratsfähige Herr Sohn lieber als »Wild Boy« auftritt, als dass er an einer »White Wedding« interessiert wäre.

Am 19. August präsentiert Johannes Hallervorden sein Programm »Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt«, das in der Pointendichte neue Maßstäbe setzt. Es ist grandios schwarzhumorig, intelligent und dabei höchst unterhaltsam.

Am 20. August heißt es »Dancing Queen Fever«. Die Show zelebriert die unvergesslichen Hits von ABBA auf authentische und mitreißende Weise. Die unverwechselbaren ABBA-Melodien animieren das Publikum zum Mitsingen und schaffen eine mitreißende Atmosphäre, die gute Laune verbreitet

Musikalisch geht es auch am 21. August weiter: » Comedian Harmonists Forever« präsentiert A-Cappella-Klassiker wie »Mein kleiner grüner Kaktus«, »Veronika, der Lenz ist da« und »Irgendwo auf der Welt«.

Am 23. August wird mit »Hello – Ein Adele-Abend« einem Mega-Star unserer Zeit gehuldigt. Die Tribute-Show aus London mit Sängerin Chloe Barry präsentiert neben den Hits aus den drei Rekord-Alben auch Lieder von Adeles Idolen.

Zum Abschluss der Domfestspiele wird der Schauspieler Roland Jankowsky (Foto: Markus Hauschild) am 24. August unter dem Titel » Wenn Oberbeck wieder kommt« schräg-kriminelle Shortstories lesen.

Weitere Infos und Karten: www.freiluft.theater/domfestspiele