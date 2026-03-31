Das April-HEFT ist da!

Auf dem Titel seht ihr Joséphine Sagna, deren Ausstellung „I came to slay“ (Städt. Galerie in der Reithalle) am 17. April im Audienzsaal im Residenzmuseum eröffent wird – gemeinsam mit der Ausstellung „The Eyes and the Guide“ von Tanya Poole (Kunstmuseum im Marstall). Zwei weitere Ausstellungshighlights: „Influenced by Kunigunde – StudioEINZ im Dialog mit einer mittelalterlichen Kaiserin“ im Diözesanmuseum und „Das Fußball-abc – Karikaturen und die Liebe zum Fußball“ mit Karikaturen von Peter Menne in der Wewelsburg. Unter dem Titel „Et labora! Handwerk im Kloster“ gibt es am 19.4. einen Familientag mit großem Mitmachprogramm im Kloster Dalheim und der Schloss- und Auenpark lädt am 25. und 26.4. zum Keramikmarkt ein. Auch für Musikfans hält der April viele Highlights bereit: Singer-Songwriterin Mali Soleil am 13.4. auf dem Vauß-Hof, Fingerstyle-Gitarriste Jacques Stotzem am 16.4. im Deelenhaus und das norwegische Ragnhild Hemsing Trio am 19.4. im Audienzsaal Schloss Neuhaus. Freut euch also auf ein frühlingsfrisches Kulturprogramm.