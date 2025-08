Chill Out-Drawing · Zeichnen im Museum

Im Zuge der Sonderausstellung „Before the Wind“ sind die Teilnehmenden am 6.8. um 18 Uhr dazu eingeladen, in ungezwungener Atmosphäre die Skizzenbücher mit Zeichnungen zu füllen – die Kunstwerke der Sonderausstellung stehen hierfür Modell.

Künstlerische Begabung und die Qualität der Zeichnungen sind nebensächlich, vielmehr geht es um das Erlernen des genauen Hinschauens und Zeichnens und natürlich um den Spaß an der Sache!

Kosten: 4,- € (ermäßigter Eintritt)

Zeichenmaterial bitte mitbringen. Anmeldung nicht erforderlich.

https://dioezesanmuseum-paderborn.de/