Wer war eigentlich Kunigunde? Eine schöne Kaiserin in längst vergangener Zeit? Eine mächtige Herrscherin, eine Heilige, eine fromme Edel- und Ehefrau? Wie haben sich Frauenbilder über die Jahrhunderte verändert und was hat eine Frau aus dem Mittelalter mit uns zu tun? Fragen wie diese stellt und bearbeitet das Paderborner Frauen-Kollektiv Studio EINZ vom 29. März bis zum 31. Mai in der Ausstellung „Influenced by Kunigunde – StudioEINZ im Dialog mit einer mittelalterlichen Kaiserin“ im Diözesanmuseum Paderborn. Es ist die zweite Ausstellung der neuen Reihe CONNECT # des Diözesanmuseums. Das experimentelle Format setzt auf Kooperationen und ermöglicht es so unterschiedlichen Akteuren in musealem Setting Ausstellungen zu gestalten, die gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und einen Diskussionsraum eröffnen.

Die Geschichte von Kunigunde ist eng mit Paderborn verbunden. Hier wurde die spätere Kaiserin im Jahr 1002 zur Königin gekrönt. Hier hatte das Herrscherpaar Heinrich II. und Kunigunde eine imposante Residenz. Zwei einzigartige Reliquienbüsten der beiden gehören zu den Schätzen der Sammlung des Diözesanmuseums. Weithin sichtbar schmücken ihre Darstellungen auch die Außenfassade des Hauses.

Kunigundes Leben zeigt, wie Frauen im Mittelalter zwischen Macht, Verantwortung und gesellschaftlichen Erwartungen agierten. Kunigunde ist nicht nur eine historische Person, sondern auch eine Figur, auf die immer wieder neue Bilder und Ideen von Weiblichkeit gelegt wurden. Taugt sie als Role Model? Das 7-köpfige Team von StudioEINZ greift ihre Geschichte und ihre heutige Relevanz in Installationen, Collagen und Inszenierungen, mit 3D-Drucken, Graffitis, Objekten und künstlerisch-kreativen Projekten auf. Die Interventionen beleuchten “die Kunigunden“ der Sammlung des Diözesanmuseum aus zeitgenössischer Perspektive, machen neue Lesarten sichtbar und stellen Verbindungen zu aktuellen künstlerischen Praktiken her. Die experimentell gestaltete Ausstellung setzt mit flankierendem Programm zudem auf Teilhabe und Interaktion.

StudioEINZ ist ein innovatives, interdisziplinäres Kollektiv von Gestalterinnen und Kunstvermittlerinnen in Paderborn. Die sieben Akteurinnen bringen vielfältige Kompetenzen mit: Von Textil- und Modedesign über Möbeldesign, Grafik und Fotografie bis hin zu Kunstgeschichte und Collage-Kunst.

https://dioezesanmuseum-paderborn.de