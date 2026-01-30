Das Februar-HEFT ist da!

Auf dem Februar-Titel seht ihr den Gitarristen Jens Kommnick, den ihr am 19.2. – gemeinsam mit Michael Busch – in einem Doppelkonzert im Deelenhaus erleben könnt. Ein weiteres musikalisches Highlight des Monats ist sicherlich die 14. Jazz & Blues Party des Jazzclubs Paderborn am 21.2. mit vier tollen Live-Bands in der Paderhalle. Das Theater Paderborn nimmt mit „GRRRLS“ an dem 5.2. ein einfühlsames Stück von Uta Bierbaum in den Spielplan, das sich vor allem an Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren richtet. Im HNF heißt es wieder „Jugend forscht“ (am 5.2.) und im Museum in der Kaiserpfalz könnt ihr am 21.2. unter dem Titel „Westfalen für Umme“ einen freien Museumstag mit Führungen und Kinderprogramm erleben. Wir wünschen euch einen wunderbaren Kulturmonat.