Das Landestheater-Orchester spielt unter dem Titel „Donauklänge“ Musik aus den Ländern an der Donau von Bayern bis zum Balkan. Natürlich stehen der Wiener Walzer und der ungarische Csárdás im Mittelpunkt und „An der schönen blauen Donau“ darf nicht fehlen. Das solistische Traumpaar sind Johanna Nylund, die vor kurzem noch das Paderborner Publikum als „Traviata“ begeisterte, und der Tenor Ji-Woon Kim. Als Instrumentalsolist ist der Marimba-Spieler Sheng-Yuan Wang dabei. Die Leitung lässt sich Generalmusikdirektor Per-Otto Johansson (Foto) nicht nehmen.

Eintrittspreise zwischen 30 EUR und 10 EUR.

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 30.1. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr.

