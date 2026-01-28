Die Geschichten der Stadt Paderborn werden am Samstag, 31. Januar, um 11.30 Uhr in einer öffentlichen Führung im Stadtmuseum erzählt. Der Sammlungsspeicher mit seinen unterschiedlichen Sammlungen bietet Stoff für verschiedene Geschichten – neue und spannende, die sich mit Paderborn beschäftigen, werden zu hören sein.

Die Führungen werden vom Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens angeboten und finden einmal im Monat statt. Der darauffolgende Termin ist Samstag, 28. Februar, um 11.30 Uhr.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Kinder und Jugendliche sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.