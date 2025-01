Brass, Baroque & Opera

Symphonic Brass – fünf Blechbläser aus dem Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold – zeigen, was Brass alles kann. Am 2. Februar spielen sie Arrangements bekannter Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, darunter die berühmte „Kaffeewasserfuge“ in g-Moll, berühmte Stücke aus dem Opernrepertoire wie die Ouvertüren zu Mozarts „Zauberflöte“ und zu Rossinis „Barbier von Sevilla“, und aus dem 20. Jahrhundert die Dreigroschenoper-Suite und ein Potpourri aus „Die lustige Witwe“.

Eintrittspreise zwischen 20 und 8 Euro. Ermäßigungen auch für Seniorinnen und Senioren. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.