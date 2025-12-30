Das Januar-HEFT ist da

Auf dem Januar-Titel seht ihr Sheng-Yuan Wang, den ihr am 30.1. beim Neuhjahrskonzert unter dem Titel „Donauklänge“ in der Paderhalle erleben könnt. Ebenfalls in der Paderhalle, aber schon am 4.1., präsentiert das Quintessence

Saxophone Quintet sein Programm „A Cinematic Suite“ mit Perlen der Filmmusikgeschichte. Perlen der Naturfotografie gibt es ab dem 23.1. im Naturkundemuseum zu bewundern. Unter dem Titel „Glanzlichter“ werden dort 86 prämierte Fotos des gleichnamigen Wettbewerbs ausgestellt. Das Theater Paderborn startet mit Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ in das neue Jahr. Dort wird auch Kabarettist Ingo Börchers am 28.1. sein Programm „Zeichen & Wunder“ spielen – eine Benefizveranstaltung des Paderborner Zonta Clubs. Das neue Jahr legt also einen vielseitigen Start hin, der Lust auf die folgenden Monate macht …