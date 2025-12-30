Vom Steinzeitgrab zum Dreiecksschloss

Während des unterhaltsamen Rundgangs erhält man einen Überblick von der Steinzeit bis zum Ende des Hochstifts im 19. Jahrhundert. Vom Adel, der Geistlichkeit, den Bürgern bis zu den Bauern wird ein großer Bogen geschlagen. Sehenswerte Bauspuren wie der historische Hexenkeller oder einzigartige sakrale Schätze des Barock und Rokoko vermitteln ein anschauliches Bild des Lebens vergangener Jahrhunderte im Paderborner Land.

Die Führung am 4.1. im Kreismuseum Wewelsburg beginnt um 15 Uhr.

(Foto: André Heinermann)

Kartenvorverkauf während der Öffnungszeiten im Museum oder online auf www.wewelsburg.de.