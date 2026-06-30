Das Juli/August-HEFT ist da!

Der Sommer ist so richtig angekommen – das merkt man auch im Juli/August-HEFT: Open Air ist Trumpf! Im Juli sind das Sommerfest im HNF, das Internationale Fest der Begegnung und natürlich Libori mit seinen zahlreichen Veranstaltungen zu nennen – z.B. dem Platz der kleinen Künste vor der Stadtbibiliothek. Auch im August geht es draußen weiter: das Paderborner Weindorf und das Sommernachtskino im Schloss- und Auenpark, der Dalheimer Klostermarkt und das Radio Hochstift Ferienfinale im Ahorn Sportpark laden zum Erleben unter freiem Himmel ein. Auf dem Titel seht ihr Bodo Wartke, der am 28.8. auf dem Schützenplatz zu Gast sein wird. Ein weiteres Highlight am Monatsende: die Museumsnacht am 29. August. Wir wünschen allen einen wunderbaren Sommer und verabschieden uns in eine kleine Pause. Das nächste HEFT wird dann die September-Ausgabe sein.