Internationales Fest der Begegnung

Zum 29. Mal findet am Sonntag, 5. Juli, das Internationale Fest der Begegnung im Neuhäuser Schlosspark statt. Von 12 bis 19 Uhr haben Besuchende die Möglichkeit, sich an kulturellen und kulinarischen Traditionen verschiedener Länder zu erfreuen. An 15 Infoständen geben Ehrenamtliche Auskünfte über das vielfältige Angebot der Paderborner Kulturvereine. Gleichzeitig laden Vereine dazu ein, in acht Essenszelten mit internationalen Speisen die Köstlichkeiten der verschiedenen Kulturen zu probieren. Auf der Bühne vor dem Brunnentheater präsentieren die teilnehmenden Vereine traditionellen Tanz und Gesang aus ihren Heimatländern. Beim Abschlusskonzert um 17 Uhr nimmt der israelische Musiker Oded Kafri mit seiner Show „Drum The World“ die Zuschauenden auf eine musikalische Reise um die Welt. Und in der steckt jede Menge Rhythmus voller Elan, der alle in den Bann zieht und keinen Fuß stillstehen lässt.

Das Internationale Fest der Begegnung legt mit seiner diesjährigen Ausgabe den Fokus auf das Land Ukraine. Daher präsentiert der Verein Ukrainisch-Deutsche-Freundschaft e.V. am Freitag, 3. Juli, ab 19 Uhr in der Kulturwerkstatt das Land und seine Traditionen mit Speisen, Tanz, Musik und vielem mehr. Der Eintritt kostet 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder ab 12 Jahren. Eintrittskarten sind erhältlich im Vorverkauf beim Paderborner Ticket-Center am Königsplatz 10 und an der Abendkasse. (Foto: Thorsten Hennig)

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