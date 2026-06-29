Die UPB Big Band der Universität Paderborn lädt am 2.7. um 19.30 Uhr zu ihrem Konzert „Beyond Directions“ ein. Der Titel steht für ein Programm, das die unterschiedlichen Klangwelten und Ausdrucksformen der modernen Big-Band-Musik erkundet und dabei bewusst über stilistische Grenzen hinausblickt.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke und Arrangements von Gordon Goodwin, Bob Mintzer und Pat Metheny. Von energiegeladenen Grooves über anspruchsvolle Jazz-Arrangements bis hin zu atmosphärischen Fusion-Klängen spannt das Ensemble einen abwechslungsreichen musikalischen Bogen. Ergänzt wird das Konzert durch mehrere Gesangstitel, die gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern der Universität Paderborn präsentiert werden.

Das Konzert markiert zugleich einen besonderen Anlass: Es ist das erste öffentliche Konzert in Paderborn unter der neuen Leitung des Saxophonisten Jonas Buschsieweke. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern der Big Band gestaltet er einen Konzertabend, der die stilistische Vielfalt des Ensembles ebenso in den Mittelpunkt stellt, wie die Freude am gemeinsamen Musizieren.

Eintritt: 10,- €, Studierende/Schüler:innen frei; Karten an der Konzertkasse

https://kw.uni-paderborn.de/fach-musik/ensembles-events/ensembles/die-upb-bigband