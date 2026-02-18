Facebook-square
kulturpreis

Aktuell

Kulturpreis der Stadt Paderborn

Alle Einwohner:innen der Stadt Paderborn sind von Aschermittwoch, 18. Februar, bis Karsamstag, 4. April, dazu eingeladen, Personen oder Institutionen für den Paderborner Kulturpreis 2026 vorzuschlagen.
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre verliehen. Erstmals wurde er 1955 vergeben, damals an den Komponisten Hans Humpert. Zu den weiteren Preisträger:innen zählen unter anderem der Jazz-Gitarrist Toto Blanke, der Kleinkünstler und Autor Erwin Grosche, die Schriftstellerin Jenny Aloni und die Choreographin Birgit Aßhoff, der der Kulturpreis 2023 verliehen wurde.
Vorschläge können ausschließlich von Einwohner:innen der Stadt Paderborn über das Online-Formular unter www.paderborn.de/kulturpreis erfolgen. Formlose Vorschläge werden nicht angenommen. Auf der Website finden sich zudem die Richtlinien zur Verleihung mit den maßgeblichen Kriterien der Preisverleihung, die Zusammensetzung der Jury sowie eine Übersicht aller bisherigen Preisträger:innen.
Zurück zur Übersicht