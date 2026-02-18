Kulturpreis der Stadt Paderborn

Alle Einwohner:innen der Stadt Paderborn sind von Aschermittwoch, 18. Februar, bis Karsamstag, 4. April, dazu eingeladen, Personen oder Institutionen für den Paderborner Kulturpreis 2026 vorzuschlagen.

Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre verliehen. Erstmals wurde er 1955 vergeben, damals an den Komponisten Hans Humpert. Zu den weiteren Preisträger:innen zählen unter anderem der Jazz-Gitarrist Toto Blanke, der Kleinkünstler und Autor Erwin Grosche, die Schriftstellerin Jenny Aloni und die Choreographin Birgit Aßhoff, der der Kulturpreis 2023 verliehen wurde.