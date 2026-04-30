Das Mai-HEFT ist da!

Der Frühling ist nun wirklich da und im Mai verlagert sich das Veranstaltungsgeschehen zunehmend wieder nach draußen. Der Schloss- und Auenpark hält im Mai gleich mehrere große Outdoor-Veranstaltungen bereit: u.a. die SchlossSommer-Eröffnung am 1. Mai, den Fahrradtag am 10. Mai und das Bierfest vom 14. bis 17. Mai. Am Pfingstsonntag lädt die Pader-Kultour wieder zu einem bunten Programm mit Straßentheater, Musik, Kunst und Workshops entlang der Pader ein. Weitere Highlights des Monats sind die Ausstellungen „Der Uhr auf der Spur“ im HNF und „Die Macht der Regeln! Zwischen Freiheit und Kontrolle“ im Kloster Dalheim. Auf dem Titel seht ihr diesmal Benny Benack III, den ihr am 22. Mai im Deelenhaus erleben könnt. Wir wünschen euch einen wonnigen Kulturmonat.