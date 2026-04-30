Naturpark-Frühlingsfest

Unter dem Motto „Zuhause in Deinem Naturpark“ gibt es am ersten Maisonntag auf der Bismarckwiese am Hermann viel zu entdecken. Die Partner des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge locken mit kulinarischen Köstlichkeiten, über ein Dutzend Infostände aus dem Grünen Bereich rund um Wasser im Fluss, Forst und NABU mit vielerlei Mitmachaktionen. Bei ComNatura wartet zum Beispiel eine Holzwerkstatt auf alle Besucher:innen, am Naturparkstand kann mit Linolfarben eine eigene Postkarte bedruckt werden. Der Förderverein des Bildungshaus Weerth-Schule zaubert traditionell das Kuchenbüffet.

Das Fest am 3. Mai beginnt um 11.00 Uhr.

www.naturpark-teutoburgerwald.de