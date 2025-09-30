Sparkassen-SchlossSommer-Ausklang: Tag der Regionen

Am 3. Oktober klingt der SchlossSommer 2025 mit einem guten Stück Zuhause aus. Schlosspark und Lippesee Gesellschaft, Kreislandfrauenverband Paderborn und der LandfrauenServiceverein Paderborn-Höxter präsentieren zum Sparkassen-SchlossSommer-Ausklang beim „Tag der Regionen“ Heimat in ihrer schönsten Form. Man erlebt ein Fest aus heimischer Kultur, Kulinarik und (Kunst-)Handwerk. Das Angebot bietet Programmpunkte zum Anschauen und Mitmachen für jedes Alter. Ein Markt aus heimischen und hausgemachten Waren und Leckereien eröffnet einen Blick auf Vielfalt und Reichhaltigkeit unserer Regionen.

Die Veranstaltung beginnt um 11 und endet um 18 Uhr.

www.schlosspark-paderborn.de