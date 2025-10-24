Am 28. Oktober um 18.30 Uhr lädt das Stadtmuseum Paderborn zu einem öffentlichen Vortrag unter dem Titel „Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland – zwischen Selbstbestimmung und Verunsicherung“ von Prof. Dr. Doron Kiesel ein. Der wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden in Deutschland und Gründungsdirektor der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main beleuchtet die Situation jüdischen Lebens in Deutschland nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Dieses Ereignis hat viele bislang geltende Sicherheiten erschüttert und neue Fragen nach der Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland aufgeworfen.

Die Moderation des Vortrags übernimmt Prof. Dr. Elisa Klapheck, Rabbinerin und Professorin für Jüdische Studien an der Universität Paderborn sowie seit 2023 Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK) und Vorstandsmitglied des Jüdischen Liberal-Egalitären Verbandes (JLEV).

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Universität Paderborn und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn statt. Der Eintritt ist frei.