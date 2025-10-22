Am französischen Hof wurden nicht nur Feste gefeiert, sondern wahre Meisterwerke der Unterhaltung geschaffen. Die Augen der Welt richteten sich fast schon neidisch auf die Bankette und Bälle, die der Sonnenkönig veranstaltete. Doch es war nicht nur die festliche Atmosphäre, die den französischen Hof in Versailles so unvergleichlich machte. Es war der legendäre Spiegelsaal „la galerie des glaces“, der zum Aushängeschild von Paris wurde. Denn nicht nur Tänzer und Musiker fanden sich in seinen Reflexionen wieder. Seine Strahlkraft reichte weit über die Grenzen Versailles‘ hinaus und beeinflusste maßgeblich die Höfe und Ballsäle im gesamten Europa. In diesem Meer der sanften Spiegelungen, der „doux reflets“, wollen wir uns verlieren und ihren musikalischen Einfluss erkunden. Europa tanzt und wir sind mitten im Geschehen. Jeder Schritt, jeder Sprung, selbst jeder Ton wird mit einer unnachahmlichen Eleganz und Grazie ausgeführt.

Unter dem Titel „Les doux reflets de Versailles“ erklingen Meisterwerke der Unterhaltungsmusik von Couperin, Marais, Händel, Fux, Vivaldi, Purcell u.a. – gespielt vom Ensemble Barock_Plus (Foto: Dolphin Photography).

Das Konzert am 26.10. im Audienzsaal Schloß Neuhaus beginnt um 18 Uhr.

Eintrittspreise zwischen 20,- bis 9,- Euro (Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn).