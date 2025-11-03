Ich mach mich vom Acker – Ungewöhnliche Todesanzeigen

Wenn ein Menschenleben endet, bedeutet dies für die Angehörigen, Worte finden zu müssen. Auf nur wenigen Quadratzentimetern möchten sie das besondere und einzigartige Leben des Verstorbenen würdigen sowie ihrer Trauer und ihrem Schmerz Ausdruck verleihen. Das ist nicht leicht, denn so unterschiedlich die Menschen sind und waren, so facettenreich sind auch die Todesanzeigen. Es gibt alle Arten von Anzeigen: sehr berührende, pathetische, skurrile, (unfreiwillig) komische, gehässige, auch lustige und äußerst lakonische.

Die Balance zwischen Respekt und Humor wahren bei dieser Lesung Kabarettist Erwin Grosche und Autor Christian Sprang, wenn sie einen Einblick in dieses spezielle Genre geben.

Die Veranstaltung am 7.11. im Kreismuseum Wewelsburg beginnt um 19 Uhr.

Eintritt pro Person: 5,- €

Kartenvorverkauf während der Öffnungszeiten im Museum oder online auf www.wewelsburg.de