Wer kennt ihn nicht, den verarmten Landadeligen, der gegen Windmühlen kämpft? Don Quichotte, der an der Realität so sehr leidet, dass er in die Welt seiner geliebten Ritterromane flieht und sich darin verliert. Ausgerüstet mit seiner Fantasie als Rüstung, seinen Ritteridealen als Waffe und seinem treuen Knappen Sancho Panza an seiner Seite, zieht Don Quichotte in unbekannte Abenteuer. Er kämpft gegen eingebildete Feinde und Trugbilder, im Kern aber immer für seine wahren Ideale von Liebe und Gerechtigkeit. Dabei ist er stets auf der Suche nach seiner ebenfalls fantasierten großen Liebe Dulcinea, einem Ideal, das er in alle Frauen projiziert. Er verhilft tatsächlich der jungen Kitri, sich einer Zwangsehe zu entziehen und ihre wahre Liebe zu heiraten. Alle Abenteuer übersteht er schadlos – bis er am Ende seiner Reise seinem eigenen Spiegelbild begegnet und seinen Selbstbetrug erkennt. Das Scheitern an der Wirklichkeit trifft ihn tödlich. Uns bleibt die Frage: Wer hat die Kraft, die Welt zu verändern – der Realist oder der Visionär?

Landestheater Detmold. Choreografie von Katharina Torwesten, Musik von Ludwig Minkus und Benjamin Britten.

(Foto: Bettina Stöß)

Einführung um 18.15 Uhr im oberen Foyer

Die Aufführung am 12.6. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr