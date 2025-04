Familienführungen und Stadtrundgänge zu Ostern

Auch in diesem Jahr bietet die Tourist Information an beiden Osterfeiertagen eine Führung speziell für Familien an. Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde erkunden gemeinsam die Stadt. Unter Einbeziehung unterschiedlicher Materialien wird gezeichnet, gesucht, gehört und beobachtet. So werden Stadt und Geschichte zu einem Erlebnis für Groß und Klein.

Die Familienführung findet am 20. und 21. April jeweils um 14 Uhr statt; sie dauert ca. 120 Minuten. Start ist vor der Tourist Information am Königsplatz. Der Preis beträgt für Erwachsene und Jugendliche neun Euro, Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos teil.

Parallel zur Familienführung gibt es an beiden Tagen ebenfalls um 14 Uhr die Möglichkeit, an einem klassischen 90-minütigen Stadtrundgang teilzunehmen. Dieser wird auch am Karsamstag um 11 Uhr angeboten. Beginn ist jeweils an der Tourist Information.

Bei den öffentlichen Führungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Ein spontanes Mitgehen ist nur möglich, sofern es noch freie Plätze gibt. Wir empfehlen daher, Tickets rechtzeitig im Voraus zu erwerben. Tickets erhalten Sie in der Tourist Information am Königsplatz oder online über das Ticketportal von „Ticket Regional“ hier:

Tickets online buchen