Das Stadtmuseum lädt am Samstag, 20. Dezember, um 11.30 Uhr zu einer Führung durch die Ausstellung „Einsteigen bitte! 125 Jahre öffentlicher Nahverkehr in Paderborn“ ein. Im Sommer 1900 fährt erstmals eine Straßenbahn durch Paderborn. Eine Sensation, die durch die moderne Elektrifizierung möglich wird. Die erste Strecke verbindet die Bischofsstadt mit Neuhaus. Sie wird in den folgenden Jahren immer weiter ausgebaut, so dass die Paderborner mit der Straßenbahn ihren Sonntagsausflug sogar bis nach Detmold machen können.

Aber in den 1960er Jahren bekommt die Straßenbahn mit den gelben Omnibussen der Pesag Konkurrenz. 1963 ist dann die letzte Fahrt. Die kostengünstigeren Buslinien werden ausgebaut, so dass heute der PaderSprinter die Menschen in der Stadt befördert.

Die Ausstellung gibt einen Einblick von der ersten Fahrt der Straßenbahn bis hin zum Thema Neue Mobilität in Paderborn. Die Führung übernimmt Marten Wibbe vom Verein für Geschichte und Altertumskunde e.V. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

https://www.paderborn.de/microsite/stadtmuseum/