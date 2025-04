Freier Eintritt und verlängerte Öffnungszeiten im HNF

Am 9. April würde der Computerpionier und Namensgeber des Heinz Nixdorf MuseumsForums 100 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags öffnet das Museum kostenlos von Donnerstag, 10. April bis Samstag, 12. April seine Türen. An diesen drei Tagen haben Besucher zusätzlich die Möglichkeit, aufgrund von verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr in der Dauerausstellung zu verweilen. Dieses Geburtstagsgeschenk bietet Besuchern die perfekte Gelegenheit, um nicht nur den neuen Ausstellungsbereich „Quantencomputer – Superrechner der nächsten Generation“ zu erkunden, sondern auch den neu gestalteten Bereich zur Firmengeschichte der Nixdorf Computer AG zu entdecken.

Live-Musik im Foyer von Uli Lettermann und Volker Kukulenz sorgt an diesen Abenden für eine besondere Atmosphäre. Das museumsinterne Café F7 versorgt die Besucher auch am Abend mit kleinen Speisen und Getränken.

Am Mittwoch, 9. April ist das Museum nur bis 14 Uhr geöffnet, aber der auch an diesem Tag ist der Eintritt frei.

Mehr auf www.hnf.de