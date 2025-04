Seit 2005 amtiert OPUS KLASSIK-Preisträger Andreas Sieling als Domorganist an der großen Sauer-Orgel im Berliner Dom. Zahlreiche Konzertreisen führen ihn in fast alle europäischen Länder, in die USA, nach Kanada und Russland. Fast 200 mal trat Andreas Sieling gemeinsam mit dem Schauspieler Ben Becker auf, für dessen erfolgreichstes Theaterstück „Ich, Judas“ er die Musik konzipierte und regelmäßig aufführte. Darüber hinaus arbeitete er mit Schauspielern wie Martina Gedeck, Matthias Brandt, Hanns Zischler und anderen.

Am Freitag, den 25. April, wird er um 19.30 Uhr zu Gast im Paderborner Dom sein. Auf dem Programm stehen Werke von César Franck, Louis Vierne, Georg Muffat und Charles Tournemire.

Eintritt frei – Spende erbeten.