Familientag: Nixdorf100 Winter-Games

Unter dem Motto „Winter-Games“ wartet beim Familientag ein buntes Programm voller Spiel, Spaß und actionreicher Mitmachaktionen für die gesamte Familie.

Die Besucherinnen und Besucher testen ihr Geschick beim Eisstockschießen und beim Eishockey-Speedmesser, während am Glücksrad munter gedreht wird.

Bei einer spannenden Rallye durch die Dauerausstellung können Groß und Klein gemeinsam rätseln, tüfteln und entdecken. An interaktiven Stationen warten knifflige Aufgaben und kreative Herausforderungen.

Ein besonderes Highlight sind die beiden „SnowRider“-Shows mit Tobi van Deisner – Europas bekanntester Ballonkünstler. Mit seiner Darbietung verzaubert er Kinder und Erwachsene gleichermaßen und nimmt sein Publikum mit viel Charme und Humor auf eine fantasievolle Reise mit.

Zusammen mit dem zdi-Zentrum der Wirtschaftsförderung Paderborn und der Universität Paderborn wird an diesem Tag zudem das 15-jährige Jubiläum des Schülerlabors coolMINT.paderborn gefeiert. Zahlreiche MINT-Mitmach-Stationen und Aktionen für alle Altersgruppen laden ab 12 Uhr zum Experimentieren und Ausprobieren ein. In spannenden Wettbewerben werden gemeinsam mit regionalen Partnern die Themen „Energieumwandlung bei Windkraftanlagen“ und „Brücken aus dem Drucker“ anschaulich vermittelt und erlebbar gemacht.

Für das leibliche Wohl ist mit zahlreichen Ständen gesorgt. Das familienfreundliche Angebot bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Der Familientag am 9.11. beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Mehr auf www.hnf.de/winter-games